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Дивися повний текст В Офісі президента представили законопроєкт про «інвестиційних нянь».
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04
В Офісі президента представили законопроєкт про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Офісі президента представили законопроєкт про «інвестиційних нянь».
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04
И регулярно обьявлять тендера на памперсы, ну на тот случай если няня недосмотрит и "ребенок" обкакается :)
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