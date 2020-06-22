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В Офісі президента представили
законопроєкт про...

В Офісі президента представили законопроєкт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04

В Офісі президента представили законопроєкт про...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори отримають десятирічну перспективу та гарантію стабільності.

Дивися повний текст В Офісі президента представили законопроєкт про «інвестиційних нянь».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04

И регулярно обьявлять тендера на памперсы, ну на тот случай если няня недосмотрит и "ребенок" обкакается :)
Igorten
 
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