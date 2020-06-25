Рада Євросоюзу затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в’їзд для окремих категорій українців.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:47
ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців
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Дивися повний текст ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців.
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:47
Вот опять нас в кулак сжимают в угоду Путину, он конечно радуется, что мы опять на задворках! Стыдно, отношение как будто мы грязные для них((
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