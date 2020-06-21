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Київ посилює карантин

Київ посилює карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:50

Київ посилює карантин

Пропонуємо до обговорення:
Обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

Дивися повний текст Київ посилює карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:02

Які обмеження введуть:
час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі кінотеатрів) – до 22:00;
проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – до 22:00.

Ого! -- что это они так резко-то? -- нужно было хотя бы до 23-х для начала ограничить :lol:
_hunter
 
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