Обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:50
Київ посилює карантин
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Дивися повний текст Київ посилює карантин.
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:02
Ого! -- что это они так резко-то? -- нужно было хотя бы до 23-х для начала ограничить
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