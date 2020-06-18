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"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром експорт" повернув польському імпортеру PGNiG 1,5 млрд доларів переплати за газ поставлений по газопроводу "Ямал-Європа". Гроші перераховані Варшаві згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:39
когда такие же новости были про выплаты по суду Нафтогазу - сюда слеталось много мух, зудящих о том, как недальновидно Нафтогаз разругался с Расиюшкой и что мы все теперь умрем. А что же с Польшей будет? Где все эти люди?
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redmax11
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:26
Поляків можна привітати, цілеспрямовано домоглися свого. Поки пінічний потік 2 не запущено, газпром змушений іти на поступки
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svyatoslav_hromyak
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