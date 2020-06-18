RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" повернув Польщі 1,5
млрд доларів переплати за газ

"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:38

"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ

Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром експорт" повернув польському імпортеру PGNiG 1,5 млрд доларів переплати за газ поставлений по газопроводу "Ямал-Європа". Гроші перераховані Варшаві згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Дивися повний текст \"Газпром\" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89034
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:39

когда такие же новости были про выплаты по суду Нафтогазу - сюда слеталось много мух, зудящих о том, как недальновидно Нафтогаз разругался с Расиюшкой и что мы все теперь умрем. А что же с Польшей будет? Где все эти люди?
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:26

Поляків можна привітати, цілеспрямовано домоглися свого. Поки пінічний потік 2 не запущено, газпром змушений іти на поступки
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 153
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:24

  redmax11 написав:когда такие же новости были про выплаты по суду Нафтогазу - сюда слеталось много мух, зудящих о том, как недальновидно Нафтогаз разругался с Расиюшкой и что мы все теперь умрем. А что же с Польшей будет? Где все эти люди?

Так ведь поляки решили полностью отказаться от российского газа. Потому и плюют смело в колодец, который больше не пригодится.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 13.03.15
Подякував: 339 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Українець і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень
R2 » Пон 29 чер, 2020 10:14
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 08:27
x8core
Держбюджет з січня недоотримав 7 млрд грн через...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 14:44
1 297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 14:44
blueiceua
Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн
R2 » Чет 18 чер, 2020 11:32
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 11:32
macho070707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.