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"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром експорт" повернув польському імпортеру PGNiG 1,5 млрд доларів переплати за газ поставлений по газопроводу "Ямал-Європа". Гроші перераховані Варшаві згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.
Дивися повний текст \"Газпром\" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:39
когда такие же новости были про выплаты по суду Нафтогазу - сюда слеталось много мух, зудящих о том, как недальновидно Нафтогаз разругался с Расиюшкой и что мы все теперь умрем. А что же с Польшей будет? Где все эти люди?
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redmax11
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:26
Поляків можна привітати, цілеспрямовано домоглися свого. Поки пінічний потік 2 не запущено, газпром змушений іти на поступки
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:24
redmax11 написав:
когда такие же новости были про выплаты по суду Нафтогазу - сюда слеталось много мух, зудящих о том, как недальновидно Нафтогаз разругался с Расиюшкой и что мы все теперь умрем. А что же с Польшей будет? Где все эти люди?
Так ведь поляки решили полностью отказаться от российского газа. Потому и плюют смело в колодец, который больше не пригодится.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Чет 02 лип, 2020 00:41
Не 1,5 млрд. дол, а 1,606 млрд.дол. Или 100 млн.баксов для "Финанса" уже не деньги. И в плане премирования за труды. Так называемая "незалежна наглядова рада" украинского Нафтогаза оценила заслуги верхушки Нафтогаза и свои в 20+29 млн. дол. от возвращенной суммы в 2,9 млрд.дол., хотя победу в суде украинской гос.конторе принесла нанятая юридическая фирма Wikbord Rein Advokatfirms AS., которая, действительно, за реальные труды получила немалый гонорар.А как в этом плане обстоят дела в Польше. Во сколько ихнее паньство изволит оценить свои труды? Посмотрим, живут-ли мамы польских гос. служащих на Майами или нет?
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qazzax
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