Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.
Дивися повний текст В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у громадському місці.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:38
В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у...
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Дивися повний текст В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у громадському місці.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:38
У Малюски большие аппетиты ! Он забыл что пособие по безработице 1000 гривен ? Если человек не сможет заплатить ? Будет конфискация имущества ?
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