В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у...

Додано: Сер 01 лип, 2020 22:05

А в том законопроекте уже определили что такое маска и её ношение? На текущий момент, если у меня в кармане лежит что-то типа носового платка, то ношением маски это уже является.

Что до штрафов с юриков за пропуск без масок, то они и сейчас есть и обычно даже при посадке в троллейбус водитель смотрит, чтобы маска была. За то, что дальше, он не отвечает, поэтому большинство едет с масками в карманах ибо любителей в ней потеть даже в нынешние 30 градусов почему-то не много. Всё по закону, все довольны.