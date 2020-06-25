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В Кабміні встановили штрафи
за відсутність масок у...

В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:38

В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.

Дивися повний текст В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у громадському місці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:38

У Малюски большие аппетиты ! Он забыл что пособие по безработице 1000 гривен ? Если человек не сможет заплатить ? Будет конфискация имущества ?
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:40

  122kiev написав:У Малюски большие аппетиты ! Он забыл что пособие по безработице 1000 гривен ? Если человек не сможет заплатить ? Будет конфискация имущества ?

Ему через суд могут заблокировать банковские карты и счета, включая зарплатные, пенсионные. Ну и придётся отдельно судебные расходы оплатить.
Как видите, всё делается с намёком, типа вам тут в Украине не рады, лучше поискать другую страну для комфортной жизни...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:05

Re: В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у...

А в том законопроекте уже определили что такое маска и её ношение? На текущий момент, если у меня в кармане лежит что-то типа носового платка, то ношением маски это уже является.
Что до штрафов с юриков за пропуск без масок, то они и сейчас есть и обычно даже при посадке в троллейбус водитель смотрит, чтобы маска была. За то, что дальше, он не отвечает, поэтому большинство едет с масками в карманах ибо любителей в ней потеть даже в нынешние 30 градусов почему-то не много. Всё по закону, все довольны.
moveton
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