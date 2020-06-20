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З "коронавірусного" фонду
виділили 35 мільярдів на дороги

З "коронавірусного" фонду виділили 35 мільярдів на дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:41

З "коронавірусного" фонду виділили 35 мільярдів на дороги

Пропонуємо до обговорення:
Уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 кілометрів доріг державного значення.

Дивися повний текст З \"коронавірусного\" фонду виділили 35 мільярдів на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:41

Туда, сюда, обратно - Боже, как приятно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:22

А когда действительно у нас будет пандемия, то будут грызть асфальт.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23

Ну вот и весь смысл истерии.Очередной распил.А вы тихонько умирайте.Цинизму власти нет предела.Это просто так не пройдёт.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:33

Нормально.
Вы что, не видите? Все уже давно вылечились.
Ну, по крайней мере, по мнению Кабмина. Раз жена Зе пошла на поправку, ковидный фонд можно закрывать за ненадобностью.
Еще неплохо бы по сусекам в пенсионном фонде поскрести на дороги, ну типа чтобы пенсы ноги не ломали. А пенсии - это пережиток Совка, декоммунизация - наше все.
antey1969
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