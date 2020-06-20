З "коронавірусного" фонду виділили 35 мільярдів на дороги
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maksymzp88 написав:бесят ковидиоты,верящие в пандемию. Посмотрите реальное количество попадающих в больницу, а не просто количество зараженных. Получится ничтожное количество, смешно из-за этого панику поднимать
Бесят "плоскоземельцы", верящие в "это просто грип" из левых бложиков... А на реальное колечество в той же Александровке вполне можно посмотреть.
Ну да, МОК и УЕФА (перенесшие Олимпиаду и ЕВРО-2020)- ковидиоты. Страны из ТОП-10 - ковидиоты, остановившие прибыльные бизнеса и теряющие миллиарды денег. А вот чувак, с ником Максим, вероятно 88 года рождения - умный)))
ALexxxS написав:Удивляюсь деби.... которые не верят в пандемию. Все страны мира, в том числе противоборствующие, верят. Огромные корпорации несут миллиардные убытки. А деб... всё верят в какой-то заговор. У меня родственники щас оба с пневмонией и кислородной подкачкой. И еще один знакомый 3 недели назад только вышел с больницы. Тоже с пневмонией провалялся. Тоже кстати не верил в пандемию(((
Поэтому деньги из "короно-фонда" мы закатаем в асфальт, чтоб понадёжнее
svyatoslav_hromyak написав:Чомусь дороги завжди будують якраз перед виборами -- "совпаденіє?"
"Будують" китайцы, югославы, турки, белорусы,... - за это откат сразу и "там". Технику поставляют немцы, чехи, китайцы,.. - все в восторге! Украинцы зарабатывают на эти дороги в Европе, РФ,... - и на средства передвижения по этим дорогам. На дорогах пилить можно по беспределу - больше года они не выстоят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
maksymzp88 написав:бесят ковидиоты,верящие в пандемию. Посмотрите реальное количество попадающих в больницу, а не просто количество зараженных. Получится ничтожное количество, смешно из-за этого панику поднимать
Бесят "плоскоземельцы", верящие в "это просто грип" из левых бложиков... А на реальное колечество в той же Александровке вполне можно посмотреть.
Вот официальные цифры заболевших и умерших в Украине с начала паники. Надеюсь, каждый может поделить суммарное число умерших на 4, чтоб узнать сколько человек в месяц умирает от страшного недуга в стране с населением 40 млн. https://www.apteka.ua/article/552962