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З "коронавірусного" фонду
виділили 35 мільярдів на дороги

З "коронавірусного" фонду виділили 35 мільярдів на дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:15

  maksymzp88 написав:бесят ковидиоты,верящие в пандемию. Посмотрите реальное количество попадающих в больницу, а не просто количество зараженных. Получится ничтожное количество, смешно из-за этого панику поднимать

Бесят "плоскоземельцы", верящие в "это просто грип" из левых бложиков... А на реальное колечество в той же Александровке вполне можно посмотреть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:38

Ну да, МОК и УЕФА (перенесшие Олимпиаду и ЕВРО-2020)- ковидиоты. Страны из ТОП-10 - ковидиоты, остановившие прибыльные бизнеса и теряющие миллиарды денег. А вот чувак, с ником Максим, вероятно 88 года рождения - умный)))
ALexxxS
 
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Нет никакой пандемии. Пусть хоть какую-то дорогу построят.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17

Чомусь дороги завжди будують якраз перед виборами -- "совпаденіє?"
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:22

  ALexxxS написав:Удивляюсь деби.... которые не верят в пандемию. Все страны мира, в том числе противоборствующие, верят. Огромные корпорации несут миллиардные убытки. А деб... всё верят в какой-то заговор. У меня родственники щас оба с пневмонией и кислородной подкачкой. И еще один знакомый 3 недели назад только вышел с больницы. Тоже с пневмонией провалялся. Тоже кстати не верил в пандемию(((

Поэтому деньги из "короно-фонда" мы закатаем в асфальт, чтоб понадёжнее :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:17

  _hunter написав:
  maksymzp88 написав:бесят ковидиоты,верящие в пандемию. Посмотрите реальное количество попадающих в больницу, а не просто количество зараженных. Получится ничтожное количество, смешно из-за этого панику поднимать

Бесят "плоскоземельцы", верящие в "это просто грип" из левых бложиков... А на реальное колечество в той же Александровке вполне можно посмотреть.

Вот официальные цифры заболевших и умерших в Украине с начала паники.
Надеюсь, каждый может поделить суммарное число умерших на 4, чтоб узнать сколько человек в месяц умирает от страшного недуга в стране с населением 40 млн.
https://www.apteka.ua/article/552962
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:02

Коли будуються дороги, використовується наша сировина, наше паливо з якого податок, як мінімум велика частина праці, українська.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:18

  vitaliygoodlife написав:Коли будуються дороги, використовується наша сировина, наше паливо з якого- Шо за бред? податок, як мінімум велика частина праці, українська.

- Шо за бред?
- Чия техника? чьи компании? чья ВАлюта?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:53

  farm написав:
  _hunter написав:
  maksymzp88 написав:бесят ковидиоты,верящие в пандемию. Посмотрите реальное количество попадающих в больницу, а не просто количество зараженных. Получится ничтожное количество, смешно из-за этого панику поднимать

Бесят "плоскоземельцы", верящие в "это просто грип" из левых бложиков... А на реальное колечество в той же Александровке вполне можно посмотреть.

Вот официальные цифры заболевших и умерших в Украине с начала паники.
Надеюсь, каждый может поделить суммарное число умерших на 4, чтоб узнать сколько человек в месяц умирает от страшного недуга в стране с населением 40 млн.
https://www.apteka.ua/article/552962

Угу, а если эти 2% да применить на "населением 40 млн" -- получается примерно лям трупов. -- уже не так весело цифры выглядят?..
_hunter
 
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  #<12
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