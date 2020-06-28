У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення правил дорожнього руху. Серед них, проїзд по смузі громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:20
У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові...
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Дивися повний текст У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:20
В день будет до 20 тыс. нарушений. Также ввести штрафы для руководства ремкомпаний за затягивание ремонтов
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