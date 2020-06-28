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У Києві в тестовому режимі
почали фіксувати нові...

У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:20

У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення правил дорожнього руху. Серед них, проїзд по смузі громадського транспорту.

Дивися повний текст У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:20

В день будет до 20 тыс. нарушений. Также ввести штрафы для руководства ремкомпаний за затягивание ремонтов
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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