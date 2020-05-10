RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ збільшив купівлю валюти
на міжбанку до максимуму з...

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:52

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

Дивися повний текст НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89034
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:52

там точно что то знают
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LOKY, Українець і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і...
R2 » П'ят 05 чер, 2020 11:26
1 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 11:26
askoldlavskiy
НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до...
R2 » Сер 13 тра, 2020 21:09
2 331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 12:32
svyatoslav_hromyak
Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після... 1, 2
R2 » П'ят 08 тра, 2020 21:02
11 1441
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 09:33
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.