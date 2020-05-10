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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:52
там точно что то знают
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