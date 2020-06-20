Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...
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Vladik написав:Никак не пойму это большая потеря для нас или нет..Что то мне кажется в нашей стране таких математиков\экономистов\программистов -пруд пруди.
Вот теперь каждый и будет рисовать свои платёжные средства. - Помните, сюжет из "свадьбы в Малиновке"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Vladik написав:Никак не пойму это большая потеря для нас или нет..Что то мне кажется в нашей стране таких математиков\экономистов\программистов -пруд пруди.
Вот теперь каждый и будет рисовать свои платёжные средства. - Помните, сюжет из "свадьбы в Малиновке"?
Ну да помню.. Но это невозможно сейчас ..малиновка была в тотальную революцию и там каждый атаман на подконтрольных землях расписки давал.. в пределах куда могли достать его хлопчики -действовало..А это наемный госслужащий -что есть что нет,завтра другой ну и что изменится?.. Ничего.
Vladik написав:Никак не пойму это большая потеря для нас или нет..Что то мне кажется в нашей стране таких математиков\экономистов\программистов -пруд пруди.
Вот теперь каждый и будет рисовать свои платёжные средства. - Помните, сюжет из "свадьбы в Малиновке"?
Ну да помню.. Но это невозможно сейчас ..малиновка была в тотальную революцию и там каждый атаман на подконтрольных землях расписки давал.. в пределах куда могли достать его хлопчики -действовало..А это наемный госслужащий -что есть что нет,завтра другой ну и что изменится?.. Ничего.
Послы стран Большой семерки заявили, что подрыв независимости НБУ может стать большим шагом назад и угрозой реформам в Украине. Об этом говорится в сообщении G7 в «Твиттере».
«Независимый Национальный банк - это фундаментальное достижение для Украины, которое снизило коррупцию, стимулировало экономический рост и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подорвать этот важный институт было бы большим шагом назад, ставящим под угрозу авторитет и поддержку реформ в Украине», - отмечается в нем.
Как сообщалось ранее, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.