RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін направив 339 мільйонів
гривень на зарплати шахтарям

Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:05

Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України направило 339 мільйонів гривень на погашення боргів із зарплати перед шахтарями за квітень і травень 2020 року.

Дивися повний текст Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:05

Странно, но согласно https://kvpu.org.ua/uk/
- Конфликт по долгам разниться на порядок с озвученным.
- Кто-то кого-то в "лапти обувает".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 20.09.12
Подякував: 680 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
R2 » Сер 01 лип, 2020 17:13
5 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 22:35
Igorten
Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень
R2 » Пон 29 чер, 2020 10:14
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 08:27
x8core
Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків...
R2 » Чет 25 чер, 2020 14:04
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 14:04
sergy_kulinich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17041)
01.07.2020 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.