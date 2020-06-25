Міністерство фінансів України направило 339 мільйонів гривень на погашення боргів із зарплати перед шахтарями за квітень і травень 2020 року.
Дивися повний текст Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:05
Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін направив 339 мільйонів гривень на зарплати шахтарям.
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:05
Странно, но согласно
- Конфликт по долгам разниться на порядок с озвученным.
- Кто-то кого-то в "лапти обувает".
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