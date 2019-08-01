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Отставка Главы НБУ и курс

Отставка Главы НБУ и курс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:31

Отставка Главы НБУ и курс

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