Середа на валютному міжбанку очікувано пройшла зі зниженням обсягів операцій, але досить цікаво для продавців "зі сталевими нервами" і спекулянтів.
Дивися повний текст Міжбанк: день продавців \"зі сталевими нервами\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 02:36
Міжбанк: день продавців "зі сталевими нервами"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: день продавців \"зі сталевими нервами\".
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|