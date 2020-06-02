RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: день продавців
"зі сталевими нервами"

Міжбанк: день продавців "зі сталевими нервами"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 02:36

Міжбанк: день продавців "зі сталевими нервами"

Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному міжбанку очікувано пройшла зі зниженням обсягів операцій, але досить цікаво для продавців "зі сталевими нервами" і спекулянтів.

Дивися повний текст Міжбанк: день продавців \"зі сталевими нервами\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89036
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 02:37

Что это за регулятор,у которого курсы валют качают спекулянты?
kovka_pod_zakaz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів, 23 червня: "пікові" часи за держборгом,...
R2 » Вів 23 чер, 2020 22:39
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 22:39
amorroma_amorroma
Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу
R2 » Сер 17 чер, 2020 22:56
1 468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 22:56
Sam17a
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві... 1, 2
R2 » Вів 02 чер, 2020 12:24
12 937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 13:53
Vladdy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18302)
02.07.2020 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.