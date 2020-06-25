Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в квітні 2020 року склав 826 млн доларів.
Дивися повний текст Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи, - НБУ.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:08
Грошові перекази в Україну скоротилися після початку...
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Дивися повний текст Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи, - НБУ.
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