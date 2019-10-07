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Samsung розробляє гнучкі акумулятори для смартфонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Samsung, за повідомленням ресурсу LetsGoDigital, розглядає можливість використання в смартфонах з гнучким дисплеєм особливих акумуляторів, які також володіють гнучкістю.
Дивися повний текст Samsung розробляє гнучкі акумулятори для смартфонів нового типу
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:58
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