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Samsung розробляє гнучкі
акумулятори для смартфонів...

Samsung розробляє гнучкі акумулятори для смартфонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:58

Samsung розробляє гнучкі акумулятори для смартфонів...

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Samsung, за повідомленням ресурсу LetsGoDigital, розглядає можливість використання в смартфонах з гнучким дисплеєм особливих акумуляторів, які також володіють гнучкістю.

Дивися повний текст Samsung розробляє гнучкі акумулятори для смартфонів нового типу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:58

Легких решений не ищем.
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