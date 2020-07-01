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Правління НБУ відреагувало на заяву про звільнення Смолія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.
Дивися повний текст Правління НБУ відреагувало на заяву про звільнення Смолія
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R2
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37
Крысы бегут с корабля первыми, если чуют, что проблемы впереди.
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anton_gms
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:43
Чушь какая-то, что значит политическое давление, Порошенко, Зеленский работали, работают под серьезным политическим давлением, А Шмыгаля все оплёвывают, он что убегает в отставку.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:36
freeze написав:
Чушь какая-то, что значит политическое давление, Порошенко, Зеленский работали, работают под серьезным политическим давлением, А Шмыгаля все оплёвывают, он что убегает в отставку.
не чушь, далеко не чушь - вы просто не следите за новостями, а комментируете!
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sensei
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:02
anton_gms Правильно делает... а то повесят на него потом всех дохлых собак...
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gento44
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:11
sensei написав: freeze написав:
Чушь какая-то, что значит политическое давление, Порошенко, Зеленский работали, работают под серьезным политическим давлением, А Шмыгаля все оплёвывают, он что убегает в отставку.
не чушь, далеко не чушь - вы просто не следите за новостями, а комментируете!
Вы серьезно думаете, что только вы следите за новостями ?
На какую должность на верхах у нас в стране не оказывается политическое давление ?
Все бегут с этих должностей из-за этого ? Сытник убежал ? Венедиктова убежала ? Гончарук до последнего цеплялся. На Шмыгаля не оказывают давление со всех сторон ?
Если нервы расшатаны, тогда Смолий должен был написать - по состоянию здоровья.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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