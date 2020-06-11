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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:55
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" відкрила продаж квитків на шість поїздів на курорти України
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:55
в Новоалексеевке какие курорты?
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