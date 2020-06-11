"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" відкрила продаж квитків на шість поїздів на курорти України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:55
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" відкрила продаж квитків на шість поїздів на курорти України.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|