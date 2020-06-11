RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрзалізниця" відкрила продаж
квитків на шість поїздів...

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:55

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" відкрила продаж квитків на шість поїздів на курорти України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89063
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:55

в Новоалексеевке какие курорты?
sal
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 25.03.16
Подякував: 790 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:59

sal Если откроете карту, то заметите рядом Геническ.
alter
 
Повідомлень: 451
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за... 1, 2
R2 » Сер 01 лип, 2020 16:00
13 600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 19:01
moveton
Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж...
R2 » Чет 18 чер, 2020 10:10
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 10:10
N0mad
Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу
R2 » Сер 10 чер, 2020 14:49
2 468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 17:05
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18311)
03.07.2020 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.