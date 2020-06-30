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Кличко пояснив, чому відклали
запровадження єдиного...

Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:11

Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада ухвалила рішення про відкладання запровадження єдиного електронного квитка в столиці, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного е-квитка в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12

не хочуть позбуватись кешу до виборів?
shlyocuk
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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