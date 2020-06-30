|
|
|
Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Київська влада ухвалила рішення про відкладання запровадження єдиного електронного квитка в столиці, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного е-квитка в Києві
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89045
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12
не хочуть позбуватись кешу до виборів?
-
shlyocuk
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 05.04.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|