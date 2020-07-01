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Вже нижче 60 мільярдів гривень: українці скорочують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення України по оплаті житлово-комунальних послуг на кінець травня 2020 року скоротилася на 5,2% у порівнянні з квітнем 2020 року – до 59,9 мільярда гривень.
Дивися повний текст Вже нижче 60 мільярдів гривень: українці скорочують борги за комуналку
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:17
Щось повільно скорочуюються. Недопрацьовує пропаганда. Добробут українців росте семимильними кроками.
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