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Україна розміщує єврооблігації
на $1,75 млрд під 7,3%

Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45

Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%

Пропонуємо до обговорення:
Україна розміщує новий випуск єврооблігацій на $1,75 млрд.

Дивися повний текст Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45

Хрен там. Сделку откатывают назад. После вчерашней отставки Смолия инвесторы не хотят иметь дело с зелёным шуллерами
andretar
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