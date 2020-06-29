Україна розміщує новий випуск єврооблігацій на $1,75 млрд.
Дивися повний текст Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Хрен там. Сделку откатывают назад. После вчерашней отставки Смолия инвесторы не хотят иметь дело с зелёным шуллерами
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