Україна розміщує новий випуск єврооблігацій на $1,75 млрд.
Дивися повний текст Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%
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Дивися повний текст Україна розміщує єврооблігації на $1,75 млрд під 7,3%.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Хрен там. Сделку откатывают назад. После вчерашней отставки Смолия инвесторы не хотят иметь дело с зелёным шуллерами
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:39
А чего ставка такая высокая? 7,3%
В банка по депозитам ставки меньше 2%, так там еще налог.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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