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Відставка Смолія: МВФ
висунув вимоги до України

Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52

Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України

Пропонуємо до обговорення:
Незалежність Національного банку України перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови правління Нацбанку.

Дивися повний текст Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52

Еще есть надежда, что отставка главы НБУ может быть не принята
victor_logatskiy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:04

Своими требованиями мвф может подтерется. Давать ворам кред и надеятся что они сами исправятся??
l4567
 
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