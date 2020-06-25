Незалежність Національного банку України перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови правління Нацбанку.
Дивися повний текст Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52
Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:04
Своими требованиями мвф может подтерется. Давать ворам кред и надеятся что они сами исправятся??
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