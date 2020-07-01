Незалежність Національного банку України перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови правління Нацбанку.
Дивися повний текст Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52
Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відставка Смолія: МВФ висунув вимоги до України.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:04
Своими требованиями мвф может подтерется. Давать ворам кред и надеятся что они сами исправятся??
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:29
Какая надежда? Они впаре разворовывают страну. Запад дает знаючи, что разворуют и вывезут обратно на Запад. Деньги будут тратиться на Западе.
И те и другие преступники.
Зе-Чмо
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:39
l4567 да им вообще наплевать на то, что у нас происходит, просто не дадут больше денег, крутитесь как хотите
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|