Додаткові надходження до ПФ до кінця цього року можуть скласти майже 1 мільярд гривень.
Дивися повний текст Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня - Лазебна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня - Лазебна.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|