Додаткові надходження до ПФ до кінця цього року можуть скласти майже 1 мільярд гривень.
Дивися повний текст Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня - Лазебна.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня - Лазебна.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:54
Как хорошо поднимать минималку в популистически-слабом социуме.
Ведь для ...массы - это плюшка от "хорошего правителя". А по факту для экономики - это увеличение налоговой нагрузки на бизнес (преимущественно малый бизнес), которое сразу же аукнется в ценах на их продукцию или услуги.
Но ведь у многих причинно-следственные связи не проходят дальше эмоции по первому событию. В подорожании будут уже винить других.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:28
“Правительство по поручению президента изыскало ресурс для повышения минимальной заработной платы..." - Этот ресурс = деньги тех предпринимателей, кто выжил после карантинного кризиса. Любит наше правительство в чужой карман заглядывать.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
Что значит "правительство нашло ресурс"??? Эти компрадоры давят национальную экономику, уничтожают бизнес Украины, еще и хвастаются! Финансы, вы как подаёте инфу? Пишите правду: "предатели, захватившие власть, в интересах иностранных государств, увеличивают налоги для народа Украины"
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