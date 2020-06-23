RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд знайшов ресурс на підвищення
мінімалки з вересня -...

Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня -...

Пропонуємо до обговорення:
Додаткові надходження до ПФ до кінця цього року можуть скласти майже 1 мільярд гривень.

Дивися повний текст Уряд знайшов ресурс на підвищення мінімалки з вересня - Лазебна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89053
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

Снимаем Смолия
Печатаем бабло и вот вам повышение :((
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:54

Как хорошо поднимать минималку в популистически-слабом социуме.
Ведь для ...массы - это плюшка от "хорошего правителя". А по факту для экономики - это увеличение налоговой нагрузки на бизнес (преимущественно малый бизнес), которое сразу же аукнется в ценах на их продукцию или услуги.
Но ведь у многих причинно-следственные связи не проходят дальше эмоции по первому событию. В подорожании будут уже винить других.
forumreader
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 09.09.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:28

“Правительство по поручению президента изыскало ресурс для повышения минимальной заработной платы..." - Этот ресурс = деньги тех предпринимателей, кто выжил после карантинного кризиса. Любит наше правительство в чужой карман заглядывать.
sav2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 03.04.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

Что значит "правительство нашло ресурс"??? Эти компрадоры давят национальную экономику, уничтожают бизнес Украины, еще и хвастаются! Финансы, вы как подаёте инфу? Пишите правду: "предатели, захватившие власть, в интересах иностранных государств, увеличивают налоги для народа Украины"
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:34

Дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины от повышения минимальной заработной платы только до конца этого года могут составить почти 1 миллиард гривен
Собственно для чего и поднимают, все остальное красивая обложка.
Igorten
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 01.11.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:05

"изыскало ресурс" - это нашло бумагу для распечатки указа и для печати грн?
RomanTik
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8602 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання...
R2 » Вів 30 чер, 2020 13:19
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 13:19
sena_2008atp
Уряд дав зелене світло е-резидентству
R2 » Чет 25 чер, 2020 18:47
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 18:47
alex7gk
Уряд залучив 7 потенційних американських інвесторів —...
R2 » Вів 23 чер, 2020 15:06
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 15:06
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19585)
02.07.2020 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.