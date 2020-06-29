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Голова АМКУ Юрій Терентьєв
написав заяву про відставку - ЗМІ

Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31

Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв може піти у відставку.

Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31

Заказная бредятина в исполнении бутусова.амку давно ничего практически не делает,кроме громких пустых запугиваний.Это полностью коррумпированный орган,прожигающий деньги налогоплательщиков.
sena_2008atp
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