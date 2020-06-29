Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв може піти у відставку.
Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31
Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31
Заказная бредятина в исполнении бутусова.амку давно ничего практически не делает,кроме громких пустых запугиваний.Это полностью коррумпированный орган,прожигающий деньги налогоплательщиков.
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