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Голова АМКУ Юрій Терентьєв
написав заяву про відставку - ЗМІ

Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31

Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв може піти у відставку.

Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31

Заказная бредятина в исполнении бутусова.амку давно ничего практически не делает,кроме громких пустых запугиваний.Это полностью коррумпированный орган,прожигающий деньги налогоплательщиков.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:00

Що означає написав заяву у відставку. Які результати роботи??? За що платяться захмарні зарплати???. Провести аудит. Посадити.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:20

Как же мы переживём эту "потерю"? На кого ты нас оставляешь? ))
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:06

Уже передумал:
Голова АМКУ відкликав заяву про відставку
Четвер, 02 липня 2020 13:40
Автор Финансовый клуб
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради про відкликання своєї заяви про відставку через тютюновий скандал.

«Відкликаю раніше подану заяву про відставку від 1 липня... прошу не розглядати її і не вносити до порядку денного ні Верховної Ради, ні профільного комітету», - йдеться в заяві на ім’я Дмитра Разумкова, яку оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
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