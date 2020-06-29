Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв може піти у відставку.
Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31
Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку - ЗМІ.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:31
Заказная бредятина в исполнении бутусова.амку давно ничего практически не делает,кроме громких пустых запугиваний.Это полностью коррумпированный орган,прожигающий деньги налогоплательщиков.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:00
Що означає написав заяву у відставку. Які результати роботи??? За що платяться захмарні зарплати???. Провести аудит. Посадити.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:06
Уже передумал:
Голова АМКУ відкликав заяву про відставку
Четвер, 02 липня 2020 13:40
Автор Финансовый клуб
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради про відкликання своєї заяви про відставку через тютюновий скандал.
«Відкликаю раніше подану заяву про відставку від 1 липня... прошу не розглядати її і не вносити до порядку денного ні Верховної Ради, ні профільного комітету», - йдеться в заяві на ім’я Дмитра Разумкова, яку оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
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