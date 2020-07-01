Угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів скасували.
Дивися повний текст Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували через відставку Смолія - Bloomberg.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:44
Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували...
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Дивися повний текст Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували через відставку Смолія - Bloomberg.
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