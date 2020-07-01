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Угоду про випуск 12-річних
євробондів України скасували...

Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:44

Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували...

Пропонуємо до обговорення:
Угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів скасували.

Дивися повний текст Угоду про випуск 12-річних євробондів України скасували через відставку Смолія - Bloomberg.
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