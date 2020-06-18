Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Дивися повний текст Президент вніс у Раду постанову про звільнення голови НБУ.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:05
Президент вніс у Раду постанову про звільнення голови НБУ
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Дивися повний текст Президент вніс у Раду постанову про звільнення голови НБУ.
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