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Японський стартап створив
розумну маску для пандемії...

Японський стартап створив розумну маску для пандемії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13

Японський стартап створив розумну маску для пандемії...

Пропонуємо до обговорення:
Оскільки носіння масок стає нормою в умовах пандемії коронавируса, японський стартап Donut Robotics розробила "розумну маску", підключенням до Інтернету, яка може передавати повідомлення і переводити з японського на вісім інших мов.

Дивися повний текст Японський стартап створив розумну маску для пандемії коронавірусу (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13

Ну что тут скажешь - япона мать )
yalta1965
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