В Україні не буде успішної економіки, поки населення і бізнес не зрозуміють культуру повернення грошей і серйозного ставлення до позики.
Дивися повний текст Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести \"культуру кидка\" - Милованов.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:39
Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести "культуру кидка"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести \"культуру кидка\" - Милованов.
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