RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Щоб відмовитись від МВФ, треба
вивести "культуру кидка"...

Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести "культуру кидка"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:39

Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести "культуру кидка"...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не буде успішної економіки, поки населення і бізнес не зрозуміють культуру повернення грошей і серйозного ставлення до позики.

Дивися повний текст Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести \"культуру кидка\" - Милованов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89058
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:39

Скільки ще буде таких знатоків ведення бізнесу.
askoldlavskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 27.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:02

Почему они все начинают болтать, когда становятся "экс-" ?

Где ты был раньше со своей культурой?
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:24

А це нічого, що ефективна ставка більше 40% річних? Нехай на Сьєрра-Леоне їдуть кредити роздавати, там діамантові копальні є, тут немає.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 157
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:11

Да он на святое покушается !
Всю свою незалэжную историю Украина живёт тем что кидает всех на право и на лево, в том числе и собственных граждан.
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки часу треба на відновлення світової економіки:...
R2 » Пон 29 чер, 2020 16:40
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 09:37
alexis_91
Рожкова: Треба всім звикнути платити "білу" зарплату та... 1, 2
R2 » Сер 27 тра, 2020 16:40
14 1053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:48
Фантом
Дистанційне укладання договору з банком: На що треба...
R2 » Нед 10 тра, 2020 12:06
5 919
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 19:00
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17061)
02.07.2020 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.