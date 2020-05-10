В Україні не буде успішної економіки, поки населення і бізнес не зрозуміють культуру повернення грошей і серйозного ставлення до позики.
Дивися повний текст Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести \"культуру кидка\" - Милованов.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:39
Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести "культуру кидка"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб відмовитись від МВФ, треба вивести \"культуру кидка\" - Милованов.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:02
Почему они все начинают болтать, когда становятся "экс-" ?
Где ты был раньше со своей культурой?
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:24
А це нічого, що ефективна ставка більше 40% річних? Нехай на Сьєрра-Леоне їдуть кредити роздавати, там діамантові копальні є, тут немає.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:11
Да он на святое покушается !
Всю свою незалэжную историю Украина живёт тем что кидает всех на право и на лево, в том числе и собственных граждан.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:52
лет через 100 может такая культура и появится..а пока что ее не видать))))
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