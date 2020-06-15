Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27
беня запхає свою людину в нацбанк і пустить гривню по пи** , купуйтк долари
Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:53
Нац Банк как структура это коррупция так как есть основной признак- чиновник решает куда и кому ресурс идет.
Я все сказал
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:17
Странно наблюдать такую шумиху из-за очередной сменьі картинки. Кто-то сильно перевозбудился?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:38
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