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SpaceX доставила на орбіту
GPS-супутник третього...

SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього...
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:30

SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього...

Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно стартувала на орбіту з третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III в інтересах ВПС США.

Дивися повний текст SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього покоління (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:31

Похоже на "трудности перевода":
видимо имелось в виду не "точность определения гражданских и военных объектов", а точность определения для гражданских и военных устройств (навигаторов)
olavin
 
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