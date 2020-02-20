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SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього...
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно стартувала на орбіту з третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III в інтересах ВПС США.
Дивися повний текст SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього покоління (фото, відео)
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:31
Похоже на "трудности перевода":
видимо имелось в виду не "точность определения гражданских и военных объектов", а точность определения для гражданских и военных устройств (навигаторов)
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olavin
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П'ят 31 січ, 2020 11:11
Джон