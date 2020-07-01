Для ринку важлива не сама відставка глави НБУ, а за яких умов вона відбулася, кажуть аналітики.
Дивися повний текст Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:38
Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів
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Дивися повний текст Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:07
Примите волевое решение, отмените гривну и введите хождение доллара или евро. И все сразу станет на свои места. Пока у этих деятелей будет возможность поруководить, итог будет все такой же печальный. Вспомните Попандопало: Берите, Берите, я себе еще нарисую(читай: напечатаю).
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