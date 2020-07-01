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Відставка Смолія: наслідки для
курсу, інвестицій, і боргів

Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:38

Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів

Пропонуємо до обговорення:
Для ринку важлива не сама відставка глави НБУ, а за яких умов вона відбулася, кажуть аналітики.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:39

нет слов эпоха бедности продолжена
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:07

Примите волевое решение, отмените гривну и введите хождение доллара или евро. И все сразу станет на свои места. Пока у этих деятелей будет возможность поруководить, итог будет все такой же печальный. Вспомните Попандопало: Берите, Берите, я себе еще нарисую(читай: напечатаю).
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31

да, он просто сбежал)
luckymix
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:13

По правде говоря, никто сюда не инвестировал и заводы не строил. На нас просто спекулировали. Но именно этот спекулятивный капитал и нужен нашей власти - без него она ноль без палочки. Потому что зарабатывать сами не умеют - только брать взаймы.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:04

По хорошему курс уже под сорок должен быть. С того момента когда последний раз курс был 28, цены на продукты в два раза поднялись. А в этом году на фрукты и овощи вообще заоблачные. Телефон надо продать, чтобы на банку малины заработать.
Попаданец
 
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