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У Раді оцінили вплив
відставки Смолія на гривню

У Раді оцінили вплив відставки Смолія на гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:10

У Раді оцінили вплив відставки Смолія на гривню

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить загроз для співпраці з МВФ та для курсу гривні після заяви про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11

Рынки восприняли новость одушевленно, вытолкнув гривну за отметку 27 грн за доллар. Интересно наберет ли гривна за следующую неделю вес до 27,50? Пока что ситуация для этого более чем благоприятная ...))
mvi
 
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