|
|
|
У Раді оцінили вплив відставки Смолія на гривню
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить загроз для співпраці з МВФ та для курсу гривні після заяви про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.
Дивися повний текст У Раді оцінили вплив відставки Смолія на гривню
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89053
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11
Рынки восприняли новость одушевленно, вытолкнув гривну за отметку 27 грн за доллар. Интересно наберет ли гривна за следующую неделю вес до 27,50? Пока что ситуация для этого более чем благоприятная ...))
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vladik
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|