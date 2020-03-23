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ІГ "Універ" та Федір
Дроздовський купують частку в...

ІГ "Універ" та Федір Дроздовський купують частку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:43

ІГ "Універ" та Федір Дроздовський купують частку в...

Пропонуємо до обговорення:
Федір Дроздовський та Інвестиційна група "Універ" уклали договір з технологічною компанією KIBORG SYSTEMS про купівлю частки в компанії та розвиток бізнесу під новим спільним брендом Wotan.

Дивися повний текст ІГ \"Універ\" та Федір Дроздовський купують частку в мобільному додатку для інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:34

"Wotan работает. В автоматическом режиме покупает и продает активы." ... через несколько дней пользователь получает сообщение - "прости хозяин, я твои деньги про...фукал." )))
a_kibets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:40

спасибо за конструктивный комментарий :)
svkravetskiy
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