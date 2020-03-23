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ІГ "Універ" та Федір Дроздовський купують частку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Федір Дроздовський та Інвестиційна група "Універ" уклали договір з технологічною компанією KIBORG SYSTEMS про купівлю частки в компанії та розвиток бізнесу під новим спільним брендом Wotan.
Дивися повний текст ІГ \"Універ\" та Федір Дроздовський купують частку в мобільному додатку для інвестицій
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R2
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:34
"Wotan работает. В автоматическом режиме покупает и продает активы." ... через несколько дней пользователь получает сообщение - "прости хозяин, я твои деньги про...фукал." )))
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a_kibets
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:40
спасибо за конструктивный комментарий :)
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svkravetskiy
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